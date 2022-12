Orietta Berti pronta a lasciare la poltrona di opinionista del Grande Fratello Vip. La cantante, impegnata nel reality show condotto da Alfonso Signorini al fianco della “collega” Sonia Bruganelli, potrebbe infatti presto tornare in Rai.

Orietta Berti torna in Rai

A svelarlo è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Nella prossima stagione televisiva, Orietta potrebbe lasciare la poltrona di Mediaset per fare ritorno da Mamma Rai, dove è già stata volto di punta a Che Tempo che Fa. La cantante dovrebbe dunque tornare alla corte di Fabio Fazio, ma non solo. La Berti potrebbe avere un ruolo importante in un noto talent Rai, Tale e Quale Show, e avrà anche una parte come guest star nella prossima stagione della fiction Che Dio ci aiuti.

Messo in cascina il cachet stellare previsto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Orietta potrebbe tornare in Rai dalla porta principale. Non è ancora chiaro cosa accadrà con il reality show di Mediaset, di cui la stessa cantante aveva parlato in un’intervista al Corriere della Sera, raccontando che aveva accettato per “soldi” e anche per “uno show tutto mio di due puntate di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda”.

A svelare il cachet stellare della Berti per il suo ruolo di opinionista al Gf Vip fu Dagospia: una cifra che si aggirerebbe intorno ai 10 mila euro a puntata. Fatevi due conti…