Quella di lunedì 12 dicembre potrebbe essere una puntata del Grande Fratello Vip ricca di colpi di scena. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate sul web dovrebbero verificarsi due nuovi ingressi nel bunker di Cinecittà.

In un primo momento a varcare la soglia della porta rossa doveva essere Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, che, però, dopo aver scoperto di avere un problema di salute piuttosto serio, ha deciso, almeno per il momento, di fare un passo indietro.

Ma Alfonso Signorini è corso subito ai ripari. Stando a quanto riportato da TvBlog, ad entrare nella Casa più spiata d’Italia sarà Riccardo Fogli, ex membro dei Pooh. Ma non solo. Davide Maggio ha rivelato che prima di Natale ci sarà anche l’ingresso di Davide Donadei, influencer ed ex tronista di Uomini e Donne nella stagione 2020-2021.

Nel dating show condotto da Maria De Filippi si è innamorato di Chiara Rabbi, ma la storia d’amore è giunta al capolinea la scorsa estate. Inoltre, pare abbia avuto anche un flirt con Roberta Di Padua, dama del trono over.