Bradford Beck prende le distanze dalla moglie Giaele De Donà. Mentre la vippona continua la sua avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si addensano nubi all’orizzonte sul matrimonio con l’imprenditore statunitense.

Ad uscire allo scoperto è Taylor Mega, molto amica con entrambi. Come riportato da Novella 2000, Brad e Taylor starebbero progettando le vacanze di Capodanno, e parlando di Giaele lui le avrebbe detto di essere molto arrabbiato.

Taylor Mega: "Bradford? Lo vedo bello inc****to!"

“In realtà sono stata incaricata di controllarlo ancor prima che Giaele entrasse al Grande Fratello Vip. Voglio molto bene anche a lui. Lo sento e stiamo programmando le vacanze per Capodanno. Come mi sembra in questo periodo? Posso dirlo a voi: lo vedo bello inc****to. Ma come dargli torto? Comprendo la questione del rapporto libero, finché una cosa resta fine a sé stessa. C’è da dire, però, che lì sono ripresi dalle telecamere h 24. Brad non guarda molto il GF, non essendo italiano lo capisce molto poco, ma qualcosa la vede comunque. Un po’ di inc*****ra gli è rimasta. Antonino Spinalbese poi è uno dei motivi del ‘mal di testa’ di Brad”.

Rivelazioni un po’ datate, visto che da un mese a questa parte Giaele De Donà si è trasformata in “Suor Giaele”, limitando il suo rapporto con l'ex di Belén Rodriguez. A domanda diretta se sarebbe entrata nella Casa in qualità di guest star o di nuova concorrente, Taylor Mega ha smentito: “Dovreste chiederlo a Signorini, al momento non ho avuto richieste”.

Sulla sua amicizia con Giaele, la bella Megan racconta: “Giaele l’ho conosciuta in Sicilia, insieme al marito. Lo scorso anno poi ci siamo fatte da sole una vacanza a Capri e lì è scattata l’attrazione”, ha spiegato l’influencer. “Di lei mi ha colpito la sua forte personalità. Allora era già sposata, ma non si può parlare di tradimento considerando che lei e Brad sono una coppia aperta”.