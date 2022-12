E’ accaduto qualcosa di strano nella Casa del Grande Fratello Vip. All’uscita dal Confessionale, dove si trovava con Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese è parso visibilmente imbarazzato, e parlando con Giaele De Donà, è riuscito a raccontare a malapena l’episodio che è accaduto. Le voci corrono velocissime nel bunker di Cinecittà, e sono arrivate in men che non si dica all’orecchio di Edoardo Donnamaria.

Confessionale "caliente" tra Antonella e Antonino

Ma proviamo a fare chiarezza. Antonino e Antonella erano insieme in Confessionale. A svelare quello che è accaduto è stato proprio l’ex di Belén Rodriguez: “Non hai idea di cos’ha fatto”, ha detto Spinalbese a Giaele. La De Donà, poi, ha riferito l’episodio ad Oriana, in quanto Antonella avrebbe imitato nuovamente la modella venezuelana. Giaele dice alla Marzoli che Antonino, mentre lo raccontava, era decisamente imbarazzato e sicuramente non particolarmente entusiasta di quanto accaduto. A sua volta Oriana è corsa a raccontare tutto ad Edoardo: “Dentro il Confessionale Antonella è andata oltre. Me l’ha detto Giaele”. Donnamaria quasi non ci crede, e riformula la domanda: “E’ andata oltre in Confessionale?”. “Non lo so, io non ho visto niente. Antonino l’ha detto a Giaele”, ha ribadito la Marzoli.

Ma che cos’ha fatto Antonella per scatenare un polverone del genere? A questo punto Edoardo ha sbottato contro la fidanzata, ma tutti i dettagli saranno svelati nella puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera, sabato 17 dicembre.

Da quanto si apprende dai telespettatori che seguono il daily del Gf Vip, sembra che la Fiordelisi abbia voluto sedurre Spinalbese in Confessionale fingendosi Oriana, e Antonino sembra sia rimasto scioccato da quanto accaduto.