Non c’ pace per Milly Carlucci e l’edizione 2022 di Ballando con le Stelle. Si è verificato, infatti, l’ennesimo infortunio di un membro del cast, ed è stata la stessa conduttrice a comunicarlo.

Già, perché nelle scorse ore, come raccontato da Milly tramite i canali social della trasmissione, Gabriel Garko si è fatto male nuovamente. “Popolo di ballerini e popolo di tutti voi che amate Ballando con le Stelle. Questo programma è veramente un grande romanzo a capitoli. E i capitoli, però, non li controlliamo noi, succedono delle cose. Questa è una premessa per dire che ieri, proprio durante l’allenamento, il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subito un infortunio. Questa, purtroppo, come sapete, è una possibilità che è sempre in agguato per tutti quanti e chiaramente lui si porta appresso le conseguenze di un’altra situazione che lo rendono un po’ più vulnerabile”.

Gabriel Garko salta la finale?

Le fan di Gabriel, dopo aver appreso la notizia, hanno immediatamente chiesto quale fosse lo stato d’animo dell’attore e se riuscirà a gareggiare o meno, visto che è arrivato in finale. Ecco qual è stata la risposta di Milly Carlucci.

“Qual è lo stato d’animo di Gabriel? Combattivo, come sempre. Lui è il nostro eroe che non si abbatte mai, veramente è Rocky Balboa. Ieri sera mi scriveva a tarda notte: ‘Io ce la metto tutta e ce la farò’. Quindi noi sabato ci vediamo per la nostra puntata complessa, che è il ripescaggio per gli eliminati ed è anche prima parte della finale per quelli che si sono già qualificati e quindi anche per Gabriel. Cosa devono fare quelli già qualificati? Faranno una gara per accumulare punteggio. Quindi è quello che succederà anche con Gabriel e che farà nelle modalità in cui riuscirà ad essere in pista”.

Il rischio, ovviamente, è che si stia scherzando con il fuoco. Sono settimane che Gabriel Garko balla con l’aiuto di un tutore al braccio, una scelta che potrebbe creare ulteriori danni all’attore che cerca in ogni modo di non mollare ed arrivare fino in fondo.