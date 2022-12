Nelle scorse settimane, durante la messa in onda della consueta puntata domenicale di Amici, Maria De Filippi, dopo giorni di “avvertimenti”, ha affrontato pubblicamente la questione dell’igiene all’interno delle casette. In questo contesto, molti allievi sono finiti per motivi diversi nel mirino dei professori. In particolare, Rudy Zerbi ha colto la palla a balzo per chiedere senza sé e senza ma l’eliminazione di Niveo.

Nei giorni scorsi, Ludovica Grimaldi è stata eliminata dal talent dopo essere finita ultima in classifica. Stessa sorte, a quanto pare, potrebbe accadere all’allievo di Lorella Cuccarini, Marco Fasano, in arte Niveo. Il giovane cantante non ha convinto i giudici, e Rudy Zerbi ha voluto un faccia a faccia con l’allievo. Di tutta risposta, Niveo, ha spiegato di essere ben voluto dal pubblico: “Io piaccio, un’artista deve piacere al pubblico. Quindi credo che non sia tutto così negativo. È vero che sono sempre ultimo e che ho fatto pena in alcune esibizioni”.

Rudy Zerbi attacca Niveo

Parole che non sono affatto piaciute a Zerbi e nemmeno ai social. Il maestro di canto ha risposto a tono a Niveo, definendolo “Tutt’altro che umile. Un pizzico presuntuoso, per non dire altro”. Lorella Cuccarini ha voluto anche in questa occasione difendere il suo allievo, pur spiegando che la sua situazione non è delle migliori: “Non mi serviva questa classifica per sapere che Marco è un anello debole. Ci sono degli indicatori che dicono cose diverse”.

Dopo queste parole è nato un battibecco anche tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Il primo ha spiegato se le performance dell’allievo lasciano a desiderare, basta di certo avere dei fan attivi per arrivare in fondo al programma. Il maestro di canto ha spiegato che si metterà alla ricerca di uno sfidante, lanciando di fatto un “avvertimento” a Niveo. Il giovane cantante, dunque, dovrà prepararsi al meglio.