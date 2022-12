In arrivo due nuovi tronisti a Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riguardanti la prossima registrazione, è lecito aspettarsi l’arrivo in studio di due nuovi protagonisti nel dating show di Canale 5.

C’è molta attesa per la registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 21 dicembre, l’ultima prima di Natale, perché oltre alla probabile scelta di Federico Nicotera, potrebbe esserci anche la presentazione di due nuovi tronisti. La loro identità è top secret, ma già circolano le prime indiscrezioni in merito alla volontà di Maria De Filippi di volere ragazzi il più “normale” possibili.

Con l’addio al trono di Federica Aversano, e il percorso di Lavinia Mauro che si avvia alla conclusione, visto che bella romana sembra pazza del corteggiatore Alessio Campoli, si fa impellente la necessità di “arruolare” nuovi tronisti. Anche perché dovrebbe esserci la scelta di Federico Nicotera, il quale dovrà decidere tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani.

I nuovi tronisti pare che siano già stati scelti, ma per ora sappiamo solo che non si tratta di ex corteggiatori come si mormorava inizialmente, ma di due volti completamente nuovi. In primis quello della tronista, mai comparsa prima sul piccolo schermo. Si tratterebbe di una studentessa, proprio come Lavinia Mauro, che però non ha mai preso parte al programma di Maria De Filippi.