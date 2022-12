Andrea Maestrelli ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della ventiquattresima puntata, e ad attenderlo c’era anche la sua ex Nicole Murgia. I due si sono rincontrati ad alcuni mesi di distanza dalla fine della breve relazione che hanno avuto la scorsa estate.

“Ci siamo conosciuti per tre mesi. Caratterialmente non andavamo d’accordo, siamo uguali. Tutti e due istintivi e un po’ permalosi. Io fondamentalmente non ero proprio pronta, non avevo la testa, e neanche lui”, aveva detto Nicole.

Andrea Maestrelli svela perché è finita con Nicole Murgia

Sebbene l’ex volto di Tutti pazzi per amore avesse già confidato a Luca Onestini e Alberto De Pisis che fu lei a prendere la decisione di mettere la parola fine alla frequentazione estiva a causa della gelosia di lui, Maestrelli ha svelato un altro tassello sulla vicenda. “Non avevo scritto niente sui social, la gente bene o male sapeva. Lei è stata in vacanza con la mia famiglia in Sardegna. Io ho conosciuto i suoi parenti e i bambini. Siamo durati da giugno a settembre".

Andrea ha poi raccontato che, a differenza di Nicole, da parte sua c’era voglia di proseguire, confermando al contempo la versione della Murgia, ovvero che la relazione è giunta al capolinea per divergenze caratteriali. “Dopo non ci siamo più parlati. Io ero partito con le intenzioni più serie del mondo, ma alla fine non ci siamo trovati”.