Sanremo: Giorgia squalificata? Amadeus si arrabbia in diretta Rai.

Nel corso della penultima puntata di Viva Rai2, una delle gag di Fiorello ha generato attimi di panico. Il conduttore del morning show ha fatto ascoltare qualche del brano che Giorgia porterà in gara al Festival di Sanremo. Dopo pochi secondi è arrivata la chiamata in diretta di Amadeus: “Ora te la assumi tu la responsabilità di dirglielo”, ha intimato a Fiorello il direttore artistico della kermesse canora.

Momenti di panivo a VIva Rai2

Tutti ormai conosciamo le regole del Festival di Sanremo. Le canzoni non possono essere fatte ascoltare o essere condivise sulle varie piattaforme online, neanche sui social, altrimenti c’è la squalifica automatica. Il mattatore siciliano ha mostrato la conversazione WhatsApp con la cantante, in cui Giorgia gli aveva inviato la canzone che porterà in gara, raccomandando massima prudenza. “Ne facciamo ascoltare solo 3 secondi, il regolamento lo consente”, dice Fiorello a Biggio e Casciari.

Si sente, quindi, un accenno di una canzone con la voce di Giorgia, ma pochi secondi e arriva la telefonata di Amadeus, che si finge arrabbiatissimo con Fiorello: “Vi sto guardando come tutte le mattine, però hai fatto un casino. Io e te siamo come fratelli, hai fatto due Sanremo e mezzo con me, tu sai che non puoi spoilerare la canzone”. “Guarda che non si è sentito”, risponde Fiorello, ma il direttore artistico ribatte: “Dopo la storia di Fedez io ho cambiato regolamento, dopo un secondo c’è la squalifica del pezzo, sennò poi mi criticano. Quindi io sono costretto a squalificare Giorgia, ora te la assumi tu la responsabilità di dirglielo. Giorgia è squalificata, non si gioca così”.

A questo punto tutti temono che Giorgia sia stata estromessa dal Festival, ma pochi minuti dopo ci pensa direttamente Fiorello a svelare la gag. Il conduttore rassicura tutti, e racconta in diretta che non lo sapeva nessuno, nemmeno Casciari e Biggio. Unici complici proprio Giorgia e Amadeus.