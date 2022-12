Ballando con le Stelle: Sara Di Vaira prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli?

Sara Di Vaira e Selvaggia Lucarelli non sono certo amiche. Qualche settimana fa, durante una puntata di Ballando con le Stelle, Sara Di Vaira aveva preso la parola per dire alla giudice di non offendersi, dato che anche lei in passato aveva dato a Rossella Erra del ‘fenicottero’, criticando il suo modo di vestire. Dichiarazione che aveva lasciato un po’ interdetta Selvaggia, che giustamente aveva sottolineato come ‘fenicottero’ non fosse un termine offensivo.

Storie tese tra Selvaggia Lucarelli e Sara Di Vaira

Due giorni dopo quella puntata, Selvaggia Lucarelli era tornata all’attacco mettendo nel mirino proprio Sara Di Vaira. “Quella che mi dava lezioni di educazione sabato sera e mi diceva che mi doveva stare bene il prendermi della scimmia che lancia escrementi, è anche l’unica persona di tutto il cast fisso di Ballando con le Stelle che il giorno dopo il mio lutto non mi ha manco detto ‘condoglianze’ (Simone e Rossella invece, subito gentilissimi). L’Unica. Anzi quella sera stessa ha solo tentato (come sempre invano) di provocarmi e litigare in puntata”.

Selvaggia Lucarelli aveva anche ricordato una battuta infelice che Sara Di Vaira aveva fatto nei suoi confronti durante l’ultima edizione de Il Cantante Mascherato (febbraio 2022), quando cercando di indovinare chi si nascondesse sotto la maschera di "Gallina", aveva detto: “La signora ha detto ‘E’ una gallina può essere solo Selvaggia Lucarelli’, con amore Selvaggia, con amore!”.

Sara Di Vaira "scalza" Selvaggia Lucarelli?

Ma come mai la Di Vaira ce l’ha con la Lucarelli? A dare una possibile risposta ci ha pensato Davide Maggio su Twitter. “E comunque una cosa devo dirvela: la Di Vaira era stata scelta per prendere il posto di Selvaggia Lucarelli quando pensavano che si sarebbe assentata per la morte della madre. È comprensibile l’avvelenamento della ballerina. Pensava di avere svoltato”.

Secondo l’esperto di tv, dunque, il livore di Sara nei confronti di Selvaggia risiederebbe nel fatto che la ballerina pensava di prendere il posto della giornalista al tavolo della giuria. E non è detto che questa circostanza non possa verificarsi nella prossima edizione di Ballando con le Stelle.