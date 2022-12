In una recente intervista con Casa Pipol, Raffaella Fico ha fornito ulteriori delucidazioni in merito alla querela che aveva minacciato di fare ai danni di Soleil Sorge l’anno scorso.

Si tratta di un caso che ha fatto molto discutere i fan della Sorge e della Fico sul web, ma poi tutto è caduto nel dimenticatoio. Come ben ricorderanno i più informati, infatti, qualche mese fa Soleil aveva definito in malo modo la Fico. Definizioni che ovviamente ha dato molto fastidio a Raffaella, che poi ha reso pubblica l’intenzione di voler querelare l’ex gieffina per quanto aveva detto.

Perché Raffaele Fico non ha più querelato Soleil Sorge?

Pare, però, che alla fine della fiera, la Fico si sia tirata indietro. Niente querela per la Sorge, quindi, che tra l’altro ha anche incrociato di recente in uno degli ultimi eventi a cui hanno preso entrambe parte. Alla domanda del giornalista sull’attuale situazione con Soleil, la Figo ha risposto “A dire il vero nemmeno ho notato che ci fosse all’evento a cui ero la settimana scorsa. Non l’ho vista bene e non ci siamo nemmeno guardate”, ha asserito durante l’intervista. La showgirl ha poi affermato di aver passato gran parte del tempo con Alex Belli e Delia Duran, due acerrimi “nemici” della Sorge, e di essersi trovata molto bene in loro compagnia.

Ma quali sono state le esatte parole dell’ex del calciatore Balotelli sulla querela mancata? Eccole: “Se l’ho querelata? No, non l’ho più fatto. Poi ti dispiace per l’altra persona, viene fuori la parte umana quando devi firmare”.

Insomma, alla fine la sensibilità della Fico ha preso il sopravvento sulla parte logica e razionale. D’altronde la stessa Soleil aveva dichiarato, già lo scorso anno di non aver ricevuto alcuna querela da parte della Fico. “Le persone parlano spesso di querele e diffide senza poi conoscere in fondo cosa serve per portare a queste situazioni”, aveva dichiarato in una vecchia intervista, aggiungendo che i suoi legali erano “tranquillissimi”.