Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sposano. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto la proposta alla sua amata utilizzando un escamotage davvero emozionante. Infatti, ha scritto la proposta di matrimonio sul bavaglino della piccola Maria Vittoria, nata nella notte tra il 20 e il 21 dicembre. “Mamma, vuoi sposare papà?”, si legge sul pancino della bambina, che viene immortalata mentre indossa la tutina preparata per l’occasione. Claudia era visibilmente commossa: “Come faccio a dirti di no? Vi amo, siete la mia vita”, ha risposto la futura sposa.

Tantissimi i like di apprezzamento per l’idea geniale avuta da Lorenzo Riccardi. Tra questi anche quelli di alcuni dei protagonisti di Uomini e Donne, come Cecilia Zagarrigo, Rosa Perrotta, Jack Vanore, Francesca Del Tocca, Gemma Galgani e Ida Platano.

Lorenzo Riccardi è arrivato nel dating show condotto da Maria De Filippi nel 2019, presentandosi come corteggiatore di Ludovica Valli. In seguito, aveva tentato di conquistare il cuore di Sara Affi Fella, e dopo non essere stato scelto, la conduttrice aveva deciso di dargli una possibilità come tronista. In quell’occasione, Lorenzo aveva lasciato il programma di Canale 5 con Claudia Dionigi, e da allora i due fanno coppia fissa. La nascita della piccola Maria Vittoria è la dimostrazione del fatto che i due fanno sul serio, e la proposta di matrimonio ne è l’ennesima conferma.