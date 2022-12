Ieri, mercoledì 28 dicembre, sono riprese le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne.

Trono classico

Le anticipazioni riportate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, parlano di un litigio tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Il motivo che ha scatenato la discussione è stato l’esterna della tronista con Alessio Campoli, durante la quale è scattato un bacio. Corvino, infuriato per quanto accaduto, ha iniziato a litigare con Lavinia, minacciando di lasciare il programma.

Alice Barisciani, dopo l’ultima registrazione, ha avuto uno sfogo in camerino in quanto Federico Nicotera aveva preferito ballare con Carola Carpanelli. Dopo l’esterna tra Federico e Carola, i due hanno continuato a discutere anche in studio, non riuscendo a trovare un punto d’incontro. Alice, dal canto suo, ha rifiutato di ballare con Nicotera, sostenendo che non esisteva una motivazione valida per accettare l’invito del tronista. Ad un certo punto decide di intervenire Gianni Sperti che prova a farli ragionare: Carola si alza e si va a sedere, mentre Federico balla con la Barisciano.

Trono over

Gemma sta proseguendo la sua conoscenza con Alessandro. La dama ha deciso di perseverare nonostante il cavaliere sempre essere intenzionato ad uscire con Pamela. Gloria Nicoletti ha ribadito la sua volontà di interrompere definitivamente la frequentazione con Riccardo Guarnieri per approfondire la conoscenza con Umberto.

Cristina ha iniziato a palesare il suo interesse per Alessandro, rivelando che hanno avuto modo di sentirsi anche al di fuori di Uomini e Donne. La dama, in seguito, viene attaccata da Tina Cipollari, Gianni Sperti e Armando Incarnato.

Il primo appuntamento del nuovo anno con il programma di Maria De Filippi è fissato per il prossimo 9 gennaio alle 14,45 su Canale 5.