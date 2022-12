Drusilla Gucci, stoccata velenosa ad Antonella Fiordelisi: "Fa tutto a favore di camera"

Francesco Chiofalo, nel corso della sua ospitata a Casa Pipol, si è lasciato andare ad un durissimo sfogo nei confronti della sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi, attualmente protagonista della ship con Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip.

L’ex pupo ha usato parole durissime e ha attaccato senza filtri l’influencer campana e suo padre, Stefano Fiordelisi. E ieri, ha fatto lo stesso la fidanzata di Chiofalo, Drusilla Gucci, che su Instagram è andata giù pesante nei confronti della vippona.

Drusilla Gucci al veleno su Antonella Fiordelisi

“Io e Antonella Fiordelisi siamo due persone totalmente agli opposti, non ci incastriamo in niente e già lì mi chiedo come è possibile che Francesco sia stato con lei e ora sta con me - scrive Drusilla Gucci -. Lei è una persona che evidentemente fa tutto a favore di camera. All’inizio del programma si schierò a favore di un coinquilino che aveva problemi di depressione, dimostrando quindi di capire il problema. Qualche tempo dopo, in un momento di distrazione, ha detto che soltanto i pazzi vanno dallo psicologo. Questa è proprio una cosa triste, perché mi sono immaginata un adolescente con delle fragilità mentali, che va dallo psicologo per aiutarsi e vede una scena del genere, come possa essersi sentito”.