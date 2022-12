L’intesa tra Luca Onestini e Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip cresce con il passare delle ore. Ma non è proprio come sembra.

Questa notte, durante la quale si sono verificate diverse discussioni che hanno coinvolto vari coinquilini, Edoardo Donnamaria era curioso di conoscere a che punto fosse il rapporto tra la modella venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne. “Trovi che Oriana sia una bella ragazza? Ti ci trovi bene, è simpatica!”, ha detto l’ex volto di Forum. Onestini ritiene che la Marzoli, oltre ad essere simpatica e bella, sua anche molto furba, quindi piacevole dal punto di vista intellettivo.

Le frecciatine tra Luca e Oriana

I due vipponi hanno proseguito nel lanciarsi frecciatine, palesando, secondo Donnamaria, un’evidente attrazione fisica. Luca Onestini ha poi svelato che si tiene distante da Oriana per la poca chiarezza dei suoi rapporti con gli altri uomini della Casa: prima Antonino Spinalbese e poi Daniele Dal Moro. “Lei fa mille casini, io cerco una persona che abbia le idee chiare”. La replica della Marzoli non si è fatta attendere, e ha ricordato ad Onestini quanto sembrava fosse preso da Nikita Pelizon.

In seguito, Oriana si è allontanata con Giaele De Donà, confessandole che con Luca non vuole andare oltre l’amicizia per la paura di ritrovarsi nella stessa situazione vissuta in precedenza con Spinalbese. Ma il suo fastidio per il bacio tra Onestini e Nicole Murgia sotto il vischio è evidente.

La confessione di Onestini a Giaele De Donà

La De Donà ha poi deciso di parlare con Luca, il quale, avendo compreso l’interesse della Marzoli nei suoi confronti, si è detto indifferente nei confronti della vippona: “Non mi è scattato qualcosa in più, non l’ho mai vista in quell’ottica”, ha confessato l’ex tronista. A quel punto, Giaele De Donà ha consigliato ad Onestini di “confessare il suo palo a Oriana”, per evitare che la venezuelana possa fantasticare su una possibile liaison.