Amici: Maria De Filippi scrive ad un ex allievo. Il web si commuove.

Un ex allievo di Amici sposerà a breve il suo compagno, ma il percorso per arrivare alle nozze è stato a dir poco complicato a causa della malattia che l’ha colpito ai polmoni. Parliamo di Valerio Scanu. Il cantante ha fatto sapere di essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico durante il quale gli hanno asportato mezzo polmone. Una notizia a dir poco scioccante, che avrebbe sconvolto la stessa Maria De Filippi, la quale avrebbe scritto all'ex allievo.

La conduttrice prende a cuore molti degli allievi che prendono parte ad Amici, ma si era mormorato che con Valerio Scanu qualcosa non funzionasse. Dopo l’avventura ad Amici, la carriera del cantante ha avuto momenti di alti e bassi. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Scanu ha avuto una piccola battuta d’arresto che lo ha allontanato dai palcoscenici e l’ha spinto a partecipare di rado a qualche programma più o meno importante.

Il gesto di Maria De Filippi commuove il web

Nonostante i rapporti tra Valerio Scanu e Maria De Filippi siano poi precipitati, alla notizia scioccante della malattia del cantante, la De Filippi non avrebbe esitato a scrivergli una lettera. Il contenuto non è stato svelato, ma pare che tra i due ci sarebbe stata anche un’intensa telefonata. I beninformati raccontano che Maria De Filippi gli avrebbe detto di non aver vergogna a chiedere aiuto nei momenti di bisogno, e gli avrebbe augurato un futuro roseo in vista del matrimonio e dei prossimi progetti lavorativi.

Non a caso, lo stesso Valerio ha confessato: “Anche ai miei genitori ho sempre nascosto la verità”. Per fortuna, adesso, le sue condizioni di salute sono migliorate, e ora può guardare finalmente al futuro con il sostegno di qualche amica/o in più.

Il web, alla notizia del gesto di Maria De Filippi, si è commosso, e tutti i follower hanno apprezzato il sostegno della conduttrice.