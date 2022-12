Can Yaman ha approfittato dello stop alle riprese di El Turco per le vacanze natalizie, per tornare in Italia e concedersi alcune settimane all’insegna del relax e del divertimento.

Dopo aver fatto tappa a Roma, l’attore è approdato in Riviera Romagnola. Il suo soggiorno sulle sponde dell’Adriatico è scandito al ritmo di party e cocktail nei locali più in voga di Rimini e Riccione. Sono tantissime, infatti, le foto e i video che circolano sui social, e che vedono il divo turco mattatore assoluto delle notti della Riviera Romagnola, circondato da alcuni dei suoi amici e da un esercito di donne che hanno occhi solo per lui.

Can Yaman, l'iniziativa solidale a favore dell'ospedale di Rimini

Ma Can Yaman si sta dedicando anche ad attività solidali. Questa volta, grazie ad una collaborazione con Marlù, azienda delle sorelle Fabbri divenuta un colosso per l’originalità dei suoi gioielli. Come rivelato da RiminiToday, Il protagonista di Viola come il mare, dopo aver lanciato la sua linea di profumi unisex Mania by Can Yaman, donerà, proprio insieme alle sorelle Fabbri, parte del ricavato all’associazione “La Prima Coccola”, l’Unità Operativa di Terapia Neonatale dell’ospedale di Rimini, con la quale l’azienda Marlù collabora da dieci anni. In vista della donazione, l’attore turco dovrebbe tornare a Rimini per un’uscita ufficiale, con l’obiettivo di far conoscere il gesto benefico.

Can Yaman dovrebbe trattenersi in Italia almeno fino alla prossima settimana, per poi rientrare nuovamente a Budapest, in Ungheria, e tornare sul set di El Turco, la nuova produzione internazionale targata Disney Plus in cui veste i panni del condottiero dell’esercito ottomano, Balaban Agha. Le riprese della nuova serie tv dovrebbero concludersi tra aprile e maggio, e solo allora l’attore dovrebbe rientrare in Italia per il primo ciak della seconda stagione di Viola come il mare, previsto per giugno 2023.