I telespettatori che seguono quotidianamente il Grande Fratello Vip non hanno potuto fare a meno di notare in queste ore l’assenza di un vippone.

Si tratta di Antonino Spinalbese, che è stranamente scomparso dal bunker di Cinecittà. A fare chiarezza di ha pensato direttamente il Grande Fratello attraverso un comunicato pubblicato sui suoi canali social.

Antonino lascia la Casa per accertamenti medici

“Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello Vip’ per sottoporsi ad accertamenti medici”. Dunque, l’ex di Belén Rodriguez potrebbe non trascorrere l’ultimo giorno dell’anno in compagnia degli altri coinquilini.

Seguiranno aggiornamenti.