Uomini e Donne: Tara, l’ex di Cristian Gallella, finisce in tribunale.

Guai in vista per Tara Gabrieletto. Il volto storico di Uomini e Donne e di Temptation Island, a cui partecipò con l’ex fidanzato tronista Cristian Gallella, è stata portata in tribunale dalla sua ex migliore amica, l’influencer Chiara Camerra, con una grave accusa.

Quando il cane di Tara aggredì la figlia di Chiara Camerra

Stando a quanto riporta la pagina Instagram “The Pipol gossip”, il cane di Tara, un pitbull, avrebbe aggredito e sfigurato la figlia della Camerra, una bambina di quattro anni.

I fatti risalgono al 19 dicembre 2020, quando Tara Gabrieletto, da poco single dopo la fine del suo matrimonio con l’ex tronista Cristian Gallella, invitò gli amici a casa per una grigliata. Tra loro c’era ovviamente la sua migliore amica Chiara Camerra con la sua bambina, a quel tempo di un anno e mezzo. Mentre erano tutti in cucina, l’influencer si girò verso sua figlia e vide uno spettacolo che le gelò il sangue nelle vene.

“Il cane aveva azzannato la faccia della bambina e la stava sbattendo in qua e in là come una bambola di pezza”, racconta la Camerra a The Pipol. Il pittbull, che aveva dieci anni, lasciò la presa per poi ringhiare. “Ma la stava riattaccando e se non fossi intervenuta l’avrebbe uccisa. Ho preso uno strofinaccio da cucina per fermare il sangue che usciva da tutte le parti, il cane le aveva strappato mezza faccia, aveva tagli sulla testa e sulla fronte, non so come ho fatto a non svenire perché io sono anche impressionabile… È prevalso l’istinto materno… Guardavo Tara e le dicevo ti prego svegliami da questo incubo”.

La bimba è stata portata poi in ospedale, dopo è entrata in terapia intensiva e nei giorni successivi aveva dovuto sottoporsi agli interventi dei chirurghi maxillo-facciali, plastici ed oculisti. Dopo anni, Tara Gabrieletto dovrà dar conto di quanto accaduto in tribunale.