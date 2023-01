Amici: nuovi arrivi nel talent. Niveo, Gianmarco e Ludovica fuori.

Tre allievi escono dal talent show di Canale 5 e altrettanti fanno il loro ingresso. Gli ultimi tre classificati escono definitivamente da Amici di Maria De Filippi. Parliamo di Niveo, Gianmarco e Ludovica.

Ad entrare e sfidare gli allievi saranno Valeria Mancini, cantante, fortemente voluta da Lorella Cuccarini; Aurora Ranvestel, ballerina di latinoamericano scelta da Raimondo Todaro, che potrebbe prendere il posto di Gianmarco Petrelli; ed infine Vanessa Bellini, ballerina preferita da Emanuel Lo che potrebbe sostituire Ludovica Grimaldi.

Valeria, Aurora e Vanessa hanno già incontrato gli insegnanti e hanno fatti ingresso in casetta conoscendo i loro compagni. Certo, non tutti erano felici di questa conoscenza soprattutto i presunti eliminati dal talent.

Amici, nuovi ingressi in casetta

Sconfortato dall'ingresso della new-entry Valeria, Niveo è andato a presentarsi soltanto dopo che il compagno NDG lo ha consolato con un abbraccio, dicendogli ironicamente “Lo so che tu non sei gasato”. “No, purtroppo no. Ma secondo me è anche strasimpatica, si vede e sono felice di questo”, ha replicato Niveo.

Entra in casetta anche Aurora, accolta calorosamente da Mattia, con cui condivide la passione per la danza latinoamericana. Accompagnata da Aaron, anche Vanessa arriva in casetta per presentarsi agli altri, ricevendo anche lei un abbraccio da parte di Isobel, e un sentito complimento da Piccolo G che, proprio davanti agli occhi della fidanzata Federica, le dice “Complimenti sei fortissima, mi piaci tantissimo”.

Tutto sommato, nonostante il motivo della loro entrata, le ragazze sembrano essersi ambientate bene, ma il Serale si avvicina e la nuova concorrenza potrebbe dare vita alla discordia.

Le aspiranti allieve di Amici si stanno allenando duramente, esercitandosi con l’appoggio dei loro insegnanti, per raggiungere i loro obbiettivi. Le tre ragazze rimarranno in prova per il mese di gennaio, ma il talent show presto ritornerà in tv dopo la pausa natalizia.