Oriana Marzoli è una furia. La modella venezuelana, questa notte, si è molto arrabbiata con Giaele De Donà perché indossava una giacca di Luca Onestini.

Nelle ultime ore, la vippona si è dichiarata all’ex tronista di Uomini e Donne, che, però, non si è ancora pronunciato al riguardo. Sta di fatto che non appena ha visto la giacca di Onestini sulle spalle di Giaele ha iniziato a dare di matto. A raccontarlo è la stessa De Donà: “Adesso ero sul van con addosso la giacca e continua… ad un certo punto mi sono pure incazz*ta e le ho detto ‘scusa ma sei seria? Ho la giacca di Luca e ti crei problemi? Sono una tua amica!’”.

Luca Onestini ha risposto che quasi certamente Oriana stava scherzando e non parlava sul serio. Tuttavia, Giaele era piuttosto certo che quella della Marzoli fosse una scenata a tutti gli effetti: “Poi ha iniziato con la maglia, era come se lei non volesse che tenessi la tua maglia! Lei si è alzata ed è venuta da te! Ad un certo punto le ho detto ‘Oriana sei pesante, basta! Mi stai rompendo il caz*o’. Mi ha fatto girare le pall* sta cosa perché l’ho trovata ridicola”. La De Donà ha anche sottolineato che neanche Antonella Fiordelisi, nonostante sia gelosissima, si comporta in quel modo se la vede indossare indumenti di Edoardo Donnamaria.

Luca Onestini ha replicato: “A volte si incazz* e non capisco se è seria o fa davvero”. Alla fine, Oriana e Giaele si sono confrontate e hanno chiarito: “Io arrabbiata? Ma no, zero! Stavo scherzando”, ha spiegato la Marzoli. Sarà vero?