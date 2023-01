La piccola Luna Marì non vuole proprio chiamare “mamma” Belén Rodriguez. La secondogenita della showgirl argentina, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, ha preso il vizietto di chiamarla “papà” invece che “mamma”, e Belén sembra essersi rassegnata. Un po’ come accaduto per Fedez per la piccola Vittoria, che continuava a chiamare il papà “mamma”.

Un siparietto dolcissimo quello tra la Rodriguez e sua figlia, che ultimamente, vista l’assenza del papà della piccola, impegnato nella settima edizione del Grande Fratello Vip, passano molto tempo insieme. La piccola Luna Marì con il passare del tempo assomiglia sempre di più ad Antonino Spinalbese, e anche se, visto il caratterino, sembra abbia preso anche da Belén.

“Non c’è verso che mi chiami mamma”, racconta la Rodriguez in una Ig story, che all’ennesimo “papà” di Luna Marì, dice “Sì, lo so che sono papà per te”.

Della circostanza sarà senza dubbio entusiasta Antonino Spinalbese. L’ex hait stylist ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip lo scorso 31 dicembre per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Il vippone, che come da regolamento è stato sottoposto alla quarantena, dovrebbe rientrare nel loft di Cinecittà durante la puntata del 16 gennaio.