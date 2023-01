Sembrava che la storia d’amore tra Emy Buono e Denis Dosio fosse giunta definitivamente al capolinea. L’ex pupa, nel corso di un’intervista concessa a The Pipol, aveva rivelato che la relazione con l’influencer di Forlì era ai titoli di coda.

Poco dopo la rottura, Emy aveva condiviso un reel su Instagram, nel quale scorrevano le immagini dei momenti trascorsi insieme a Denis Dosio. La napoletana raccontò in che modo stava vivendo quel periodo di grande dolore, tirando in ballo la delusione per la fine della love story con il suo ex nata durante La Pupa e il Secchione Show. “La delusione non è facile da superare. Per fortuna ho le ossa dure, sono stata tradita dal mio stesso sangue, motivo per cui non ho mai tolto le mie corazze per nessuno. Mi faccio una promessa: che mi amerò come merito, spero che lo facciate anche voi. Non so se ci riuscirò, ma ci proverò. Se volete io sono qui anche per voi”, aveva scritto Emy sui social.

Emy Buono e Denis Dosio, ritorno di fiamma?

Ma adesso, però, pare che le cose tra la Buono e Dosio siano nuovamente cambiate. The Pipol Gossip ha ricevuto diversi scatti che ritraggono i due insieme: sorridono, stanno vicini ed escono da un bar mano nella mano. Ecco le parole della lettrice ha inviato la segnalazione: “Ho incontrato ieri sera Emy Buono e Denis Dosio a Napoli. Stanno insieme al cento per cento, sono convinta di questo! Ho cercato di fare qualche foto. Insieme sono bellissimi”.

C’è stato dunque un ritorno di fiamma tra Emy Buono e Denis Dosio? Dalle foto sembrerebbe proprio di sì. Una buona notizia per i fan della ship, che erano molto rammaricati in seguito alla rottura tra i due influencer.