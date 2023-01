Sono ormai diversi giorni che Serena Bortone conduce Oggi è un altro giorno con una vistosa fasciatura sul braccio. La conduttrice aveva spiegato ad uno dei suoi affetti stabili, Samuel Peron, di essersi sottoposta ad un intervento, ma si era semplicemente a spiegare brevemente che era “l’evoluzione del mio malessere al polso”.

Ieri, la Bortone ha deciso di spiegare quale fosse questo “malessere” durante un ‘intervista a Gianni Minoli. Quest’ultimo le ha chiesto se si fosse ferita, ma Serena ha replicato: “Non esageriamo. La ferita sembra una cosa epica, invece mi sono operata perché avevo la malattia di De Quervain”. E’ stata la stessa conduttrice di Oggi è un altro giorno a tranquillizzare i telespettatori, sottolineando che non si tratta di nulla di grave, ma in ogni caso dovrà tenere il polso fasciato ancora per qualche giorno perché le allieva il dolore.

Cos'è la sindrome di De Quervain

La sindrome di De Quervaian è un tipo di infiammazione che colpisce i due tendino che si trovano alla base del pollice e la guaina di scorrimento che li avvolge. La sindrome si manifesta con un intenso dolore al polso e al pollice, e si aggrava ad ogni movimento. L’infiammazione causa anche un rigonfiamento della guaina, e quindi una compressione dei tendini, circostanza che aumenta lo stato irritativo.

La terapia, non chirurgica, si basa sull’utilizzo di un tutore, riposo, fisioterapia e assunzione di antinfiammatori. Quella chirurgica, invece, consiste in un piccolo taglio alla base del pollice che consentirò di aprire la guaina che avvolge i tendini, così da creare uno spazio maggiore per il loro movimento. In seguito all’intervento, sono previsti circa trenta giorni di riposo, in cui i movimenti della mano devono essere ridotti al minimo.