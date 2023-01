Tommaso Zorzi protagonista di un durissimo sfogo. Il conduttore ha denunciato in alcune Instagram stories la cattiveria con cui deve confrontarsi quotidianamente sui social.

Il battibecco con Claudia Gerini

Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stato protagonista di un’accesissima discussione con Claudia Gerini durante la prima puntata di Boomerissima, il nuovo show di Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi. La scena era già stata raccontata da chi aveva assistito lo scorso dicembre alla fase di registrazione, ed è andata in onda il 10 gennaio nella sua interezza. Il botta e risposta tra l’ex vippone e l’attrice romana è avvenuto durante l’arringa finale di Zorzi, il quale, parlando dell’assenza di comunicazione spesso lamentata dai boomers verso i giovani, li ha accusati di fare i balletti su TikTok con “talmente tanti filtri da essere tacciati di sostituzione di persona”. La Gerini si è parecchio indispettita, e ha replicato a Tommaso: “Se devi accusare no... Io non ho TikTok e non ho filtri”.

Lo sfogo di Tommaso Zorzi

Poche ore fa, Tommaso, evidentemente attaccato sui social per quanto accaduto con Claudia Gerini, si è sfogato su Instagram: “Sto per fare un discorso di una banalità folle, ma non ci farò mai l’abitudine”, esordisce il conduttore. “Quando mi imbatto sui social nella cattiveria… Cioè, c’è gente putrida, gente orrenda, gente che non ha paura di scrivere cattiverie pur sapendo che scrivendole passerà apertamente per persona cattiva agli occhi di chiunque leggerà quella cosa. Quando arrivi a quel punto e non te ne frega niente neanche di questo, ma che persona sei? Però, più vado avanti e meno me ne frega. Anche se mi sento male per tutte le persone che invece questa cosa la subiscono. E’ una cosa virtuale ha effetti estremamente reali nella tua vita, ma soprattutto è gratuita. Secondo me chi lo fa e chi si presta al gioco della cattiveria perché magari è cattivo, credo che sia il più grosso fallimento umano. Non puoi essere niente di peggio nella vita che una persona cattiva. E’ una cosa spaventosa”.