Tanto, forse troppo, è stato detto e scritto su una possibile storia d’amore tra Can Yaman e Demet Özdemir. I due attori, protagonisti dell’amatissima fiction Day Dreamer – Le ali del sogno, trasmessa in Italia su Canale 5, sono stati spesso al centro del gossip per una presunta relazione, a dire il vero mai confermata dai diretti interessati.

I fan più accaniti della ship, i cosiddetti CanDem, tutt’oggi non si sono ancora rassegnati all’idea che le star turche abbiamo intrapreso strade differenti, sia dal punto di vista sentimentale che professionale.

Can Yaman è stato protagonista dell’autunno televisivo italiano con la fiction Viola come il mare, andata in onda su Canale 5 fino allo scorso 4 novembre. Dallo scorso ottobre si è trasferito a Budapest, in Ungheria, dove è impegnato sul set di El Turco, nuova produzione internazionale targata Disney Plus nella quale veste i panni del condottiero dell’esercito ottomano Balaban Agha.

Demet Özdemir, invece, è rimasta entro i confini nazionali. La diva turca, che lo scorso agosto ha sposato il cantante Oğuzhan Koç, è stata protagonista della serie tv Dünyayla Benim Aramda, trasmessa su Disney Plus, e approdata anche in Italia sulla medesima piattaforma streaming con il titolo Tra il mondo e noi. Alcuni giorni fa, inoltre, c’è stato il primo ciak di My Name is Farah, nuova serie di Fox Tv in cui Demet veste nuovamente i panni della protagonista.

Nonostante la vita di Can e Demet viaggi su due distinte rette parallele, sui social continuano a rincorrersi voci su una possibile relazione. Lo scorso dicembre, La nota influencer turca Melis Buse Betkayan, nota in patria per aver partecipato al programma sui matrimoni Kitsmetse Olur, ha postato una Instagram story che aveva sollevato un enorme polverone mediatico. “Mi sento come Demet Özdemir, che si è innamorata di Can Yaman ma ha sposato Oğuzhan Koç…”, aveva scritto descrivendo quello che era il suo stato d’animo di allora, e alimentando la teoria di chi sostiene che tra Can Yaman e Demet Özdemir, nonostante quest’ultima abbia sposato un altro uomo, ci fosse una love story segreta. E’ bene specificare che si tratta esclusivamente di pettegolezzi, ad oggi privi di qualsiasi fondamento.

Il retroscena emerso sui social

Intanto, nelle ultime ore, si è verificato un episodio che non è passato inosservato sui social. Sotto ad un post condiviso da Demet, una follower ha fatto notare una circostanza che riguarderebbe Can Yaman e un amico del marito di Demet: “Cara Demet, ti ammiro molto, ma dovresti avere più coraggio in alcuni momenti. Ieri l’amico di tuo marito ha denigrato Can per la beneficenza fatta nei confronti dei bambini malate e di quelli Ucraini colpiti dalla guerra in corso. Avresti dovuto dirgli che prima di giudicare Can deve chiedersi se lui fa qualcosa di buono e caritatevole per il prossimo”.

Ci siamo attivati e abbiamo cercato in tutti i modi di reperire le presunte affermazioni denigratorie di questo amico di Oğuzhan Koç, ma senza risultati. Vi terremo aggiornati se dovessero emergere delle novità.