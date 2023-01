Amici: Maria De Filippi perde le staffe con Wax. L’ira del web.

Wax ha superato il limite. Dopo lo scandalo della noce moscata, il cantante ne ha fatta un’altra delle sue, tanto che Maria De Filippi ha perso la pazienza. La conduttrice è parsa particolarmente furiosa soprattutto dopo il confronto il cantante e la sua insegnante Arisa. Maria ha perso le staffe all’ennesima insolenza del giovane. Rivolgendosi al cantante ha detto: “Wax, non dare le spalle alle persone che ti parlano. La maleducazione comincio a non sopportarla più”.

Maria De Filippi demolisce Wax

La De Filippi si è insinuata nel discorso tra Arisa e il suo allievo. Infatti, mentre la cantante si complimentava ironicamente con il giovane per essere stato il capobanda della bravata di capodanno, Maria ha sbottato interrompendo Arisa: “Una bella soddisfazione, essere il capobanda di una cosa così intelligente. Quindi il capobanda più co***one di tutti, questa è la verità”. Wax è stato attaccato da tutti, nemmeno Arisa lo ha difeso, anzi: “Questa sfida te la meriti proprio. In ogni provvedimento che si prende tu sei sempre presente, arriva il momento in cui non ti si può giustificare più”. Ciò che ha irritato sia Maria De Filippi che Arisa è stato l’atteggiamento quasi menefreghista del giovane allievo di Amici, e questo ha fatto sì che entrambe sbottassero contro di lui, in particolare la De Filippi.

Ovviamente, dopo questo episodio il web si è scatenato. Raramente si è visto Maria utilizzare certe espressioni e toni nelle sue trasmissioni. In molti sui social non hanno ritenuto giusto il fatto che Tommy Dali sia stato eliminato direttamente, mentre Wax, visto che era il capobanda, ha avuto un’ennesima chance di restare nella scuola sostenendo una sfida imminente. Come dire, due pesi due misure. Secondo il web. Infatti. o si eliminavano entrambi o i due allievi dovevano essere in sfida. Una punizione esemplare e unica sia per Wax che per Dali.