Volano stracci tra Morgan e Vittorio Sgarbi. I due hanno litigato pesantemente in un gruppo whatsapp in cui ci sono politici, giornalisti ed intellettuali, scambiandosi insulti a raffica.

Come riportato da Mow, lo scontro si è consumato il 13 gennaio nel gruppo denominato “Rinascimento dissoluzione”. Morgan, amministratore del gruppo, avrebbe rimosso (senza consultare Sgarbi) diversi membri, “colpevoli” di non prendere a cuore il suo impegno per un progetto sulla figura di Luigi Tenco.

“Tu sei un topo”, ha scritto Vittorio Sgarbi rivolgendosi al cantante. Da lì è partito il durissimo scontro verbale. Di seguito lo sfogo di Morgan.

“Quanto tempo ho sprecato per Sgarbi, quante notti, quante parole, quanti sogni. Se non fosse stato per me non sarebbe sottosegretario. Così fanno i cattivi. Sfruttano e poi accoltellano. Io perdo tempo, serenità, speranza, lavoro, contatti, allegria, progetti, stima… Parecchie cose perdo. Basta. È uno st**nzo, un mostro. Alcuni di voi hanno gli screenshot della discussione tra me e Sgarbi. Giudicate voi, io stacco e me ne f*tto, chiudo tutto, siete (quasi) tutti delle m**de umane. Af****lo miserabili. Vado a bere del vomito di cane in lattina per provare una sensazione più gradevole delle parole di Sgarbi. Una persona che dice cose così cattive mi fa paura. Gli ho detto che è stato sleale e mi ha risposto che io sono un topo che con i suoi amici mi deride e che non si è mai illuso che io fossi meritevole. Non è un’amicizia, è una mia illusione, ma lui non mi è amico. Mi ha sempre solo usato”