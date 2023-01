Da lunedì 16 gennaio Tina Cipollari è assente da Uomini e Donne. La storica opinionista, infatti, da quattro puntate del dating show condotto da Maria De Filippi non compare accanto al “collega” Gianni Sperti. Ma che fine ha fatto il volto di punta del programma di Canale 5?

Ad oggi non sono stati rivelati ancora le ragioni dell’assenza di Tina Cipollari, che è silente anche sui social. Sul web si ipotizza che l’opinionista, nelle ultime registrazioni di fine 2022, abbia avuto un piccolo problema di salute che l’ha costretta a restare a casa per curarsi.

Gianni Sperti distrugge Armando Incarnato

La Cipollari potrebbe rientrare in studio già il 23 gennaio. Domani, venerdì 20 gennaio, andrà in onda il seguito dell’ultima puntata con protagonista Armando Incarnato, che ha interrotto la conoscenza con Andrea. Il cavaliere ha smesso di sentire telefonicamente la dama a causa di alcuni disturbi alimentari che ha palesato durante una conversazione a cena. Gianni Sperti, a tal riguardo, ha letteralmente demolito Armando: “Uomo di basso livello, addirittura incolparla di un problema che ha, trovi ogni scusa per non uscire dallo studio”, anche se lui ha provato a difendersi: “Non ho detto non voglio una donna con questi problemi”.