Clizia Incorvaia nel mirino degli haters. L’influencer, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha portato la figlia di 7 anni, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, alla sfilata di Monnalisa a Milano.

La compagna di Paolo Ciavarro è stata criticata sui social per la scelta di condividere le immagini dal fashion show in cui la bambina è sempre di spalle o con il volto coperto, ed ha perso le staffe: “Non accetto più intromissioni nella mia vita privata. Lei la vive benissimo, è una decisione che abbiamo preso insieme a suo papà e a lei. Ed è tranquillissima. Anche lei quando era piccola la mostravamo con suo papà, all’età di Gabriele”.

Clizia Incorvaia ha raccontato la giornata trascorsa con Nina nelle sue Ig stories: “Oggi è stata una bellissima giornata. Ho sempre condiviso la Fashion Week da quando Nina aveva un anno e mezzo e la portavo alle sfilate Donna. Oggi per la prima volta siamo andate a vedere una sfilata del mondo bimbi, di Monnalisa, ed è stato bellissimo perché lei era super emozionata: aveva scelto l’outfit in negozio, guardava queste bambine sfilare, osservava in che direzione va la moda. Amante del fashion da quando avevo 6 anni, prima di Nina, credo che la moda sia una grandissima forma di creatività, di arte, ed è bello viverla così: diventa un gioco tra ragazze. Mi piace trasmetterle questa passione, che non è ‘glitter e superficie’, come spesso si pensa”.