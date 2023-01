Mediaset: Teo Mammucari alla Rai. Fuori da Italia 1 e Le Iene.

L’assenza di Teo Mammucari a Le Iene ha fatto scalpore, oltre a suscitare polemiche e dubbi. Tra le tante ipotesi avanzate, si parla di un presunto litigio con Belén Rodriguez e con i vertici Mediaset. Non è la prima volta che Teo salta qualche puntata ma, almeno fino ad ora, i motivi sono stati sempre spiegati. Questa volta, per, nessuno ha spiegato l’assenza di Mammuccari, anzi Belén non ha minimamente fatto riferimento al conduttore.

Da questo tipo di atteggiamento assunto dalla showgirl argentina, molti hanno pensato che ci sia stato un litigio tra i due conduttori, che avrebbe portato Mammucari ad abbandonare non solo la trasmissione, ma anche il Biscione. A tal proposito si parla di una rottura interna che, tuttavia, smentirebbe la voce secondo cui la coppia composta da Teo Mammucari e Belén Rodriguez sarebbe stata confermata anche per la prossima stagione de Le Iene.

Ad ogni modo, qualcuno afferma che il conduttore romano potrebbe essersi rifiutato di presentare o potrebbe essere stato messo alla porta. Addirittura si vocifera che la Rai stia pensando di chiamarlo per la conduzione di un altro programma di successo, ovvero Tale e Quale show. Mammuccari dovrebbe affiancare Carlo Conti, che da anni conduce con passione e grandi risultati lo show sulle imitazioni canore. Bisognerà aspettare per saperne di più.