Francesco Totti presto di nuovo papà? La reazione di Ilary Blasi.

Non si arresta il gossip sulla coppia più chiacchierata dell’ultimo periodo, quella composta da Francesco Totti e Noemi Bocchi. Sui due davvero se ne scrivono tante. L’ultima arriva direttamente dal web. Sembrerebbe, infatti, che Francesco Totti diventerà di nuovo papà. Gira voce che la bella Noemi sia incinta. Ma è tutto vero o è un’ennesima bufala sulla neo coppia?

Le dichiarazioni di Alex Nuccetelli

A spiegare cosa stia accadendo ci pensa l’amico più vicino all’ex calciatore della Roma, Alex Nuccetelli, che ha rilasciato delle dichiarazioni a Youbee: “Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo. Tutto è stato ripreso da una mia vecchia intervista. Ma non ho mai detto che stavano diventando genitori. Mi hanno chiesto se si sposeranno. Io ho detto ‘nell’eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio’. Ma stiamo parlando di ottobre. Io su Diva e Donna ho parlato mesi fa. Non capisco perché sia uscita questa notizia oggi. Ma so al 100% che lei non è incinta. So con certezza che è una notizia falsa attualmente”.

Inoltre, in difesa della nuova compagna di Totti, Alex aggiunge: “Posso dire che Noemi è una bravissima ragazza. Io la conosco da molto tempo. Lei ha sempre frequentato le mie serate. Così come Francesco, le poche serate che fa le fa con me. Posso dire che attualmente le cose tra loro vanno benissimo. Stanno bene e lei non ha affatto cavalcato i gossip. Tra loro c’è amore e anche tanta sintonia”.

Si è anche parlato di una possibile reazione di Ilary Blasi, ex moglie di Francesco Totti, una reazione che in realtà non è mai arrivata. La bella conduttrice infatti si gode la sua nuova relazione con Bastian Muller.