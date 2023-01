Il Cantante Mascherato: concorrente di Ballando con le Stelle nella giuria.

Sta per arrivare la nuova edizione de Il Cantante Mascherato. A partire dal 18 marzo, Milly Carlucci ritornerà in prima serata con il suo show, anche se, a differenza dell’anno scorso, ci saranno solo sei puntate. Il Cantante Mascherato, però, andrà in onda di sabato anziché di venerdì, e sfiderà C’è Posta per Te, che ad oggi è uno dei programmi più seguiti del weekend.

La giuria è stata rinnovata. Arisa e Caterina Balivo, impegnate rispettivamente ad Amici e Lingo, non sono state riconfermate. Al posto della cantante di origini lucane arriverà Iva Zanicchi, reduce dall’ultima edizione di Ballando con le Stelle, mentre al posto della conduttrice campana dovrebbe esserci Christian De Sica, che in passato è già stato giudice di Tale e Quale Show. A completare la giuria ci saranno Francesco Facchinetti e Flavio Insinna.

Davide Maggio ha spoilerato anche il nome il primo concorrente. Sembrerebbe, infatti, che nel cast ci sarà anche Valeria Marini, che negli ultimi anni ha partecipato al Grande Fratello Vip. I nomi degli altri concorrenti, invece, restano ancora top secret. Riuscirà Milly Carlucci a tenere testa a Maria De Filippi e a C’è Posta per Te?