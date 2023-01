Volano stracci tra Nikita Pelizon e Edoardo Tavassi. La discussione è nata a causa delle faccende domestiche, con l’influencer triestina che ha accusato l’ex naufrago de L’isola dei Famosi di scarsa collaborazione.

Discussione tra Nikita Pelizon e Edoardo Tavassi

Toccato dalle parole di Nikita, Edoardo si difende rivendicando la sua capacità di mettere allegria nella Casa del Grande Fratello Vip. “Io faccio ridere. Porto il sorriso, tu?”. Il tono del vippone è decisamente provocatorio: Tavassi sostiene che non c’è una gara in corso e che non si deve fare nessuna classifica.

Alla Pelizon il discorso non piace affatto, ed evita di rispondere al coinquilino. Ma, rimasta sola con l’amica Antonella Fiordelisi, le due hanno commentato l’accaduto. “Hai visto a dire le cose in faccia cosa succede?”, chiede l’influencer campana, secondo la quale, molti coinquilini non sono propensi ad accettare i consigli, e vivono ogni considerazione come un attacco personale. “Meno male che fa ridere. Infatti, rispetto agli altri lo preferisco”, aggiunge Antonella.

Nikita Pelizon, dal canto suo, è convinta che il fratello di Guendalina sia nel torto. Non è la sola a sostenere che Tavassi collabora poco, per cui viene colpito da quanto detto perché sa che le sue accuse sono vere. Secondo Nikita, Edoardo non adempie mai ai suoi compiti, mentre lei e Antonella, spesso, lavano i piatti anche quando non sono di turno.

Nikita e Edoardo sono ormai ai ferri corti, e l’ostilità nata tra di loro si acuisce sempre di più con il passare della convivenza.