La burrascosa relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip. Gli ultimi avvenimenti sembrano aver di fatto sancito la fine della storia d’amore tra l’influencer campana e il volto di Forum, i quali non fanno altro che litigare e lanciarsi insulti ed accuse a vicenda.

Drammi, litigi, discussioni, pianti e crisi di panico: i Donnalisi non si sono fatti mancare assolutamente nulla da quando hanno deciso di essere una coppia. Ma adesso, per entrambi, la misura sembrerebbe essere colma. La goccia che ha fatto traboccare definitivamente il vaso è rappresentata dalle scuse di Edoardo ad Oriana Marzoli dopo averla nominata. Antonella non ha assolutamente gradito che Donnamaria si sia mostrato solidale con quella che è la sua più acerrima nemica nella Casa più spiata d’Italia, e soprattutto non tollera che il fidanzato abbia un solido rapporto di amicizia con la venezuelana.

Gf Vip, la regia censura Antonella e Edoardo

Ma quando sembrava che i due vipponi avessero definitivamente intrapreso strade differenti, la scorsa notte si è verificato l’ennesimo riavvicinamento. Antonella e Edoardo, infatti, sono tornati a baciarsi mentre si trovavano in camera da letto, quando ad un certo punto la regia del reality di Canale 5 ha deciso improvvisamente e repentinamente di cambiare inquadratura, scatenando la reazione furiosa di coloro che stavano seguendo la diretta in quel momento.

I telespettatori, visibilmente indispettiti, hanno iniziato a manifestare sui social tutto il loro dissenso per la censura perpetrata dalla regia: “Perché la censura? Si stavano baciano. Va contro le dinamiche?”, ha commentato qualcuno. “Ma che cosa avete da dire? Lasciate in pace questi ragazzi, perché censurate?”.