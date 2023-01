Continua a far discutere il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Anche questa mattina, i due concorrenti del Grande Fratello Vip sembrano essersi nuovamente allontanati a causa di un breve litigio avvenuto nel cuore della notte, dopo la puntata di ieri sera.

Nuova discussione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

“Abbiamo discusso un’altra volta”, spiega la modella venezuelana confidandosi in cucina con Alberto De Pisis. Commentando le ragioni della discussione con l’ex tronista, scaturita da un dibattito sul rapporto conflittuale tra lei e Antonella Fioredelisi, Oriana dice “A me non va di parlare di certe persone, non spendo neanche un minuto. Non mi interessa”.

“Non riesco a capire l’atteggiamento che ha”, prosegue la Marzoli, manifestando tutti i dubbi e le perplessità sul rapporto con Dal Moro. Oriana sembra realmente decise a prendere le distanze da lui: “Faccio bene a dire che mi fermo, perché io non voglio essere più confusa”.

Oriana, stop alla conoscenza con Daniele

Poco dopo, la vippona ne parla anche in giardino con Attilio Romita: “Non lo capisco e io mi annoio”, dice la venezuelana. “Io voglio parlare di noi, non di una persona di cui non mi frega niente”, continua, riferendosi alla discussione sulla Fiordelisi. Stufa di aspettare che Daniele risolva i suoi dubbi, Oriana si è detta convinta di volersi fermare nella loro conoscenza, nonostante l’ex tronista, proprio per tale ragione, l’abbia accusata di non essere sufficientemente interessata a lui.

“Ti capisco, ma non mi piace l’idea che molli”, commenta Attilio Romita, convinto che la Marzoli non debba assolutamente allontanarsi da Dal Moro ma dargli ancora del tempo per permettergli di lasciarsi completamente andare. I due riusciranno a trovare il giusto equilibrio?