Ormai manca sempre meno. Francesca Ferragni, sorella di Chiara e Valentina, e il suo storico compagno Riccardo Nicoletti, presto convoleranno a nozze.

Alcuni mesi fa, rispondendo alle domande di alcuni follower su Instagram, la dentista, nonché influencer, aveva svelato che erano in corso i preparativi per il matrimonio, e che per la pianificazione della cerimonia si erano affidati da una wedding planner. La data delle nozze resta ancora top secret, ma ciò che è certo è che Francesca e Riccardo si sposeranno nel 2023.

La location della cerimonia, stando a quanto rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, dovrebbe essere il Castello di Rivalta. Si tratta di un imponente complesso fortificato situato, appunto, a Rivalta, frazione del comune di Gazzola, in provincia di Piacenza. E’ una sontuosa residenza signorile trasformata in struttura ricettiva di lusso, più volte scelta dai Reali d’Inghilterra per trascorrere le vacanze.

La scelta dell'abito da sposa

Nel frattempo, Francesca Ferragni ha già scelto il suo abito da sposa. E’ stata lei stessa ad annunciarlo in un post su Instagram: “Eh sì, ho scelto il mio abito da sposa. È stato divertente e anche un po’ emozionante. Questi alcuni degli abiti che ho provato. Ovviamente, caro Riccardo (il futuro marito, ndr), la mia scelta non è tra questi. Ma ci credete che dopo un’ora avevo già deciso? E voi quanto ci avete messo a scegliere il vostro abito?”.