Daniele Dal Moro sembra sempre più convinto di chiudere definitivamente con Oriana Marzoli. In concorrente del Grande Fratello Vip, al riguardo, si è confidato con Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese, e da ciò che è emerso durante la conversazione, sembrerebbe intenzionato ad archiviare la liaison con la “bebe”.

Daniele su Oriana: "Non bastano il lato A e il lato B"

“Fa la scema da sempre”, dice Daniele. “Purtroppo poi capirà con il corso degli anni che con il lato A e con il lato B non ottiene sempre quello che vuole dalla vita. Purtroppo è così, serve altro. Adesso io parlo di me. Se dovessi trovare una bella ragazza, la trovi, ma ci vuole anche altro, capito? Dovrebbe cambiare per lei, non per me. Per dirvi, anche ieri abbiamo parlato tranquillamente e oggi si sveglia, passa, la saluto, non mi risponde e dopo mi rompe le palle dicendo che non la saluto. Passo e non mi risponde. Siccome so com’è, porto pazienza, ripasso di nuovo, poi le dico ‘oh, cos’hai?’, e mi manda a quel paese. Una roba del genere, io mi faccio i ca**i miei tutto il giorno. Adesso che sono a letto arriva lei qua, mi lancia addosso una cosa. Le dico ‘Oriana vai via’. Ha tutto questo modo di fare, purtroppo lei pensa di poter ottenere sempre quello che vuole. Nella vita non funziona così, è un dai e ricevi. Per il fatto che tu dici mi piace, sì è una bella ragazza, ma non credere che abbia perso la testa per Oriana. Assolutamente. Te lo dico proprio sinceramente. I problemi tra me e lei nell’ultimo periodo sono nati quando mi ha detto che per lei non era più un gioco e che si trovava molto bene. Siccome io con lei mi sento a posto con la coscienza, e dopo so come mi sono comportato, questa è la cosa che non mi fa pena. Nel dubbio, siccome non è mio interesse far star male le persone o prenderle in giro. Lei mi circa, mi rompe le palle, però la verità non è questa, sono io che mi distanzio. Comunque pace, io mi sento veramente a posto con la coscienza”.