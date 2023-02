Nuova bufera sul Grande Fratello Vip. Uno dei concorrenti starebbe ricevendo bigliettini nelle valigie con indicazioni precise su come muoversi all’interno della Casa più spiata d’Italia.

E’ questo l’ultimo clamoroso retroscena svelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza. Un’indiscrezione che in queste ore sta infiammando i social, con i telespettatori del reality show di Canale 5 che si augurano che venga fatta chiarezza sulla vicenda.

“Un concorrente riceverebbe nelle valigie con i suoi abiti dei biglietti scritti da un altro/a concorrente fuori con tutte le indicazioni su come muoversi all'interno del reality”, racconta Venza in una Instagram story. Ad oggi, però, il nome del vippone che riceverebbe questi “pizzini” dall’esterno del loft di Cinecittà non è stato ancora svelato.

Nel frattempo, sui social gli internauti chiedono a gran voce di indagare sulla questione e di fare chiarezza. Staremo a vedere se nel corso del prossimo appuntamento serale del Grande Fratello Vip, previsto per lunedì 6 febbraio, Alfonso Signorini tirerà fuori l’argomento.