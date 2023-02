La relazione tormentata tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip. A distanza di poco più di 24 ore dal confronto tra i due vipponi, durante il quale l’influencer campana aveva di fatto lasciato il volto di Forum, i due ragazzi sono tornati nuovamente insieme.

Ovviamente, questa circostanza non è passata inosservata ai telespettatori e soprattutto agli inquilini del loft di Cinecittà. Luca Onestini e Nicole Murgia, in particolare, mentre si rilassavano nella sauna, hanno commentato il turbolento rapporto dei Donnalisi (video). “Sembra che sia tornato il sereno”, afferma l’ex tronista, felice di rivedere Edoardo non più sofferente. L’attrice romana, invece, racconta di aver avuto la possibilità di parlare con Donnamaria: “Se tu stai meglio con lei accanto, è giusto che torni con lei e pesi tutto sulla bilancia”, aveva detto Nicole al volto di Forum, consigliandogli di fare la scelta migliore per se stesso.

La Murgia racconta di aver detto ad Edoardo di essere ormai consapevole di come sia fatta Antonella, e che adesso sta a lui capire se è la persona che vuole avere al suo fianco, pregi e difetti inclusi.

Dunque, tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembra essere tornato nuovamente il sereno. Ma quando durerà la tregua?