Nella Casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon non si sopportano. In più di un’occasione, infatti, la modella venezuelana ha preso in giro l’influencer triestina, parlando male alle sue spalle anche con gli altri vipponi che la pensano come lei. Nikita, dal canto suo, ritiene che Oriana non sia una persona di cui ci si possa fidare, e che con i suoi comportamenti potrebbero portare sulla cattiva strada anche Daniele Dal Moro.

Ieri sera, la Pelizon si è seduta a mangiare allo stesso tavolo della Marzoli. La venezuelana si trovava insieme alle sue amiche Nicole Murgia, Giaele De Donà e Sarah Altobello, e non appena Nikita ha preso posto e si è accomodata al fianco della Murgia, Oriana l’ha guardata e ha fatto un’espressione quasi “schifata”. Le altre vippone, invece, hanno fatto finta di nulla senza dire una parola.

La vicenda ha ovviamente suscitato la reazione del web. Da un lato c’è chi ritiene che il gesto di Nikita sia stato provocatorio, mentre altri si sono risentiti per lo sguardo poco amichevole rivolto da Oriana alla Pelizon.