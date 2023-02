Mediaset. Kerem Bursin e Hande Ercel a C’è Posta per te?

Arriva improvvisa una notizia che ha suscitato molto scalpore sui social e sul web.

Come ogni anno Maria De Filippi e il suo programma di successo C’è Posta per te incolla milioni di spettatori. Dai dati Auditel appare evidente che le fasce orarie dove gli ascolti si alzano notevolmente sono proprio per quelle storie che prevedono una sorpresa, ovvero un ospite come regalo ad un parente o ad una persona a cui si è legati sentimentalmente.

E’ stato il caso di Can Yaman, Antonino Cannavacciulo, Stefano De Martino, Irama, Il Volo, Federica Pellegrini, Charlize Theron, Massimo Ranieri.

Mancano ancora altre puntate di C’è Posta per te per la fine della stagione. Il programma, infatti, non si fermerà nemmeno per la serata finale del Festival di Sanremo di Amadeus, in programma sabato 11 febbraio. Una scelta tattica dei vertici della Mediaset, consci che solo Maria De Filippi può “garantire” un audience alto in quella serata.

Hercel e Bursin ospiti di Maria De Filippi? I fan ci credono…

Ma non è tutto. Maria colpisce ancora. Sembra che tra gli ospiti di sabato prossimo ci saranno i due super attori turchi. La coppia che negli ultimi mesi ha incollato con Love is in the air milioni di telespettatori italiani davanti allo schermo. Ovviamente parliamo di Hande Ercel e Kerem Bursin. Ebbene sì, dai rumors si apprende che i due saranno di nuovo insieme per fare un regalo ad una mamma rimasta vedova troppo presto.

Giungono ulteriori dettagli secondo cui questa donna è una fan delle serie turche soprattutto di Love is in the air, in particolare di Kerem Bursin e Hande Ercel.

Ovviamente nessuno della redazione si è espressa in merito all’argomento, e sappiamo bene che molte volte le voci che circolano sul web spesso sono generate dai fan o followers che creano scoop. Non sappiamo se sia vero questa grande ospitata, ma sicuramente Hande Ercel e Kerem Bursin sono ancora molto amati e seguiti in Italia, e questo Maria De Filippi lo sa bene.