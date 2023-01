Hande Erçel sembra essersi gettata definitivamente alle spalle la storia d’amore con Kerem Bürsin. La diva turca, infatti, alla quale sono stati attribuiti diversi flirt (mai confermati) è stata avvistata in compagnia di un uomo piuttosto noto in Turchia.

Lui si chiama Hakan Sabanci e ha 31 anni. E’ un importante businnesman, nonché Presidente del Consiglio di amministrazione di Densa Denizcilik Holding, colosso del settore marittimo che vanta gigantesca flotta composta da ventuno navi. Hakan è il rappresentante di quarta generazione della famiglia Sabanci.

Già nei mesi scorsi, l’attrice turca e l’uomo d’affari finirono al centro del gossip turco per una possibile frequentazione, ma i rumors restarono tali perché all’epoca non ci fu nessuna conferma (ma neanche smentita) da parte dei diretti interessati. Ma, ieri sera, Hande e Hakan sono stati "sorpresi" insieme in un noto locale di Istanbul, e il breve filmato, girato con uno smartphone da una fan della diva turca, è diventato virale sui social in pochissime ore.

Chiariamo, nel video nulla lascia pensare al fatto che tra i due possa esserci una frequentazione, ma inevitabilmente i media turchi ci sono andati a nozze, e hanno iniziato ad ipotizzare che tra la Erçel e Sabanci ci sia una liaison in corso.

Pettegolezzi? Voci? Ad oggi non è dato saperlo. Sta di fatto che Hande sembra aver voltato definitivamente pagina, anche se non è ancora chiaro se l’abbia fatto con il noto businnesman o meno. Con buona pace degli HanKer, i fan dell’ormai ex coppia composta da Hande e Kerem Bürsin, che mai si sono rassegnati all’idea che la storia d'amore tra i due protagonisti di Love is in the air sia giunta da quasi un anno ai titoli di coda.