Francesca Fagnani sbarca al Festival di Sanremo. Dopo il successo degli ultimi anni con la trasmissione Belve, in onda su Rai 2, la conduttrice calcherà il palco dell’Ariston.

Intervistata da Andrea Scarpa del quotidiano Il Messaggero, la Fagnani si racconta: “Sono una perfezionista, tignosissima. Il ringraziamento più grande lo devo ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuta. L’incontro più importante quello con Michele Santoro: ha dato una direzione diversa a tutta la mia vita. L’idea di Sanremo è nata due giorni prima che Amadeus la annunciasse da Fiorello. Lui mi ha scritto un messaggio chiedendomi se potevamo sentirci. Io ho pensato subito a Sanremo, ma per un po’ ho temuto che mi cercasse per I soliti ignoti. Quando mi ha detto tutto, ho accettato al volo”.

Delle “colleghe” che l’accompagneranno nell’avventura al Festival di Sanremo dice: “Chiara Ferragni e Paola Egonu non le conosco a differenza di Chiara Francini, che è stata ospite a Belve".

Il programma condotto dalla Fagnani tornerà su Rai 2, questa volta in prima serata con cinque appuntamenti. Tornando, invece, al Festival, non parla del compenso: “Che brutto parlare di soldi. Al Festival sarei andata anche gratis”.

Francesca Fagnani è legata da dieci anni ad Enrico Mentana, ed in merito ad un possibile matrimonio dice: “Me l'hanno chiesto un paio di volte ma mi sono data alla fuga. Non ci credo all’amore per sempre”. Tradimenti? “Non sono una traditrice seriale, ma non posso dire di non averlo mai fatto. Non sono una santa”.