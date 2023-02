L’ingresso di Martina Nasoni, Ivana Mrazova e Matteo Diamante nella Casa del Grande Fratello Vip in qualità di ospiti, ha senza dubbio rotto gli equilibri interni al loft di Cinecittà.

Oriana Marzoli sull'ingresso di Martina Nasoni

L’ex di Nikita Pelizon, curioso di scoprire il punto di vista di Oriana Marzoli, le chiede: “Come hai preso l’arrivo di Martina?”. “Non penso che a lui piaccia lei”, risponde la modella venezuelana la quale, pur non avendo ormai più alcun tipo di rapporto con Daniele Dal Moro, pensa che ad aver interrotto la frequentazione con l’ex tronista non sia stato di certo l’arrivo della sua ex fidanzata. Ma, al contrario di quanto detto dalla “reina”, Matteo ritiene che tra Martina e Daniele l’affetto non sia mai svanito, e avendoli visti molto vicini dice: “Si vede che c’è stato qualcosa di bello”.

Oriana su Daniele: "Ho chiuso, per me è finita"

Oriana si mostra quasi del tutto indifferente al discorso, e confessa di aver preso la sua decisione. Infatti, nonostante provi attrazione nei confronti dell’imprenditore veneto, spiega di non avere più alcuna intenzione di giustificare i suoi atteggiamento: “Dal giorno della puntata (quella del 6 febbraio, ndr) ho chiuso e ho detto che per me è finita, non ci sarò più. Sono sicura della mia decisione, non torno indietro”.

A quanto pare, la puntata del Gf Vip di lunedì 6 febbraio, durante la quale c’è stato l’ingresso di Martina Nasoni, ha davvero turbato Oriana Marzoli che, stanca della continua indecisione di Daniele Dal Moro, si dice pronta ad archiviare definitivamente il loro rapporto.