Esplode la passione tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. La showgirl e il tennista si baciano con trasporto in un locale di Milano davanti ad un gruppo di amici e al fratello di lui. La nuova coppia è stata paparazzata a due eventi sportivi nel giro di pochi giorni. Prima alla partita di basket dell’Olimpia al Forum di Assago, poi al derby a San Siro tra Milan e Inter. Ma i due non condividono solo la passione per lo sport, infatti adesso sono diventati ufficialmente una coppia.

Il settimanale Chi li ha "beccati" in un locale di Milano. Erano insieme ad un gruppo di amici, tra cui il fratello del tennista, Jacopo Berrettini. Melissa e Matteo si sono scambiati baci appassionati e si sono lasciati andare alle emozioni. Mentre Jacopo cantava al karaoke, i due si scambiavano coccole e sguardi complici. Poi hanno lasciato il gruppetto e si sono diretti in un altro locale per un drink, e infine a casa di lei.

(foto settimanale Chi)

Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno trascorso la notte nell’appartamento dell’ex velina di Striscia la Notizia, e non sono più usciti fino a domenica a mezzogiorno. Poi si sono diretti in un ristorante milanese dove ad attenderli c’erano una coppia di amici e il figlio di lei, Maddox, avuto dal suo ex Kevin Prince Boateng. Negli scatti pubblicati da Chi si vede “l’allegra famigliola a tavola, poi a pranzo ultimato si dirigono verso l’appartamento della showgirl per trascorrere il pomeriggio insieme”.

Sia Melissa che Matteo hanno alle spalle diverse storie d’amore. La showgirl di origini sarde è stata sposata con l’ex calciatore del Milan Kevin Prince Boateng ed ha trascorso due anni insieme a Mattia Rivetti. Il tennista romano, invece, è stato fidanzato con la collega australiana Ajla Tomljanovic.