Can Yaman è sparito nuovamente dai radar. L’attore turco si sta concentrando esclusivamente sul suo nuovo progetto cinematografico, El Turco, una nuova produzione targata Disney Plus nella quale veste i panni del condottiero dell’esercito ottomano Balaban Agha. Terminate le riprese in Ungheria, Can dovrebbe rientrare in Italia prima dell’inizio dell’estate per il primo ciak della seconda stagione di Viola come il mare, la fiction light crime targata Lux Vide nella quale ha recitato al fianco di Francesca Chillemi, andata in onda su Canale 5 fino allo scorso 4 novembre.

Alessandro Rosica: "Can Yaman è super single"

Nel frattempo, a svelare qualche dettaglio in più sul divo turco è stato l’Investigatore social Alessandro Rosica che è stato intervistato in esclusiva da BlastingNews.it. “Can è un ragazzo che ha vissuto talmente veloce la sua esperienza in Italia, tra fidanzamenti e flirt anche inventati da altri, che ha deciso di prendersi una pausa dai social. E’ pochissimo presente e si sta godendo la vita”, ha raccontato Rosica. “Lui è un ragazzo riservatissimo, è super single. Questa è la cosa sicurissima che sappiamo", ha aggiunto l’Investigatore social, smentendo, di fatto, le ultime indiscrezioni riguardanti una nuova possibile storia d’amore. “Si diverte, sta sempre con gli amici. Le sue serate sono quelle classiche: cocktail e sigaro. Si divide tra famiglia e lavoro. Sta vicino al padre che sta vivendo un momento non troppo bello. Ha avuto problemi con l’alcol”, ha concluso Rosica.

La seconda stagione di Viola come il mare

In ogni caso, i fan italiani di Can Yaman non vedono l’ora di rivederlo nuovamente vestire i panni dell’ispettore capo della Polizia Francesco Demir nella seconda stagione di Viola come il mare. La sceneggiatrice Elena Buccaccio ha anticipato, lo scorso gennaio, alcuni retroscena sul secondo capitolo della fiction: “Cosa dobbiamo aspettarci? Una nuova sfida lavorativa per Viola, in particolare una sfida emotiva. Francesco non è riuscito a compiere il grande passo con lei, e la giornalista di SiciliaWebNews dovrà capire quali sono le ragioni. Viola dovrà aiutarlo ad affrontare i suoi fantasmi del passato, e sarà un modo per renderlo finalmente pronto ad aprirsi al vero amore”.

Insomma, la tavola è apparecchiata per bissare il successo dell’autunno 2022.