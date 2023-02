Adesso è ufficiale: Alfonso Signorini sarà al timone anche dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip. E’ stato lo stesso conduttore del reality show di Canale 5 a svelarlo in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Iniziano ad emergere anche le prime indiscrezioni circa l’edizione 2023 del Gf Vip. La Casa abbandonerà la collinetta di Cinecittà che l’ha ospitata per oltre un ventennio. Questo perché, come riportato da Davide Maggio, il contratto di affitto con il celebre complesso di studi cinematografici e televisivi è in scadenza. La Casa del Grande Fratello Vip, dunque, lascerà per sempre Roma per trasferirsi a Milano.

La Casa del Gf Vip lascia Cinecittà

Endemol Shine ha già adocchiato la possibile location meneghina: si tratta di un vecchio capannone dove un tempo veniva registrato Buona Domenica. Ecco quanto riporta Davide Maggio: “Una soluzione quasi perfetta grazie alla quale si potrebbe, tra l’altro, beneficiare di tutte le attrezzature, le strutture, le regie mobili, le professionalità di un centro di produzione di pregio come quello di Mediaset a Cologno Monzese. Certo, potrebbe darsi il caso che Mediaset non voglia tra i piedi inquilini della casa e il personale esterno Endemol, così come la casa di produzione potrebbe non voler essere controllata dal suo committente così da vicino. Immaginate, però, che risparmio importante e che occasione unica”.