Nella Casa del Grande Fratello Vip, tra Giaele De Donà e Andrea Maestrelli c’è una forte simpatia, ma alcune battute da parte dell’imprenditrice hanno provocati alcune turbolenze nel loro rapporto.

La vippona non ha ancora avuto modo di chiarire con l’ex calciatore, ma nel frattempo si sfoga con Oriana Marzoli: “Non voglio passare per quella che gli sta dietro”, dice, e spiega all’amica di non essere innamorata di Andrea. La “reina” venezuelana la difende a spada tratta, sostenendo che Maestrelli spesso è fastidioso. “Non faccio le cose quando me le chiedono, le faccio quando ho voglia”, sostiene l’ex calciatore, senza capire che, frasi del genere, se ripetute in più occasioni, possono risultare pesanti.

Giaele crede che Andrea dovrebbe vivere la loro amicizia con più leggerezza. Secondo Oriana, invece, Maestrelli è un po’ permaloso. Finge di essere indifferente, ma nella realtà dei fatti se la prende quando la De Donà lo mette alla berlina.

Durante la conversazione tra le due amiche, c’è anche un passaggio sull’ex di Belén Rodriguez: “Non ho baciato Antonino, figuriamoci se bacio te”, ha detto Giaele ad Andrea. La vippona non si pente di quanto affermato, ma non aveva nessuna intenzione di sminuire la sua amicizia con Maestrelli. Giaele ritiene che non sia bello sentirsi dire queste cose, ma preferisce essere sincera.

Al momento, sia la De Donà che Maestrelli sono fermi sulle proprie posizioni. Riusciranno a chiarire?