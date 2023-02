Le nomination sono un vero e proprio tallone d’Achille per Attilio Romita. Al termine della puntata del Grande Fratello Vip del 6 febbraio, il giornalista ha dato min escandescenze e si è lasciato andare ad una serie di affermazioni decisamente eccessive e fuori luogo soprattutto nei confronti di Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria.

Le pesanti affermazioni di Attilio Romita

“Ci dividiamo tra persone perbene e le altre”; “Sono dei disperati, Tavassi era un aspirante comico con un futuro incerto, e l’avete fatto diventare il capobanda”; “Questa è un’organizzazione mafiosa”; “Atteggiamenti da squadristi”. Queste le parole pesantissime utilizzate da Romita.

Il rimprovero di Alfonso Signorini

A rimproverarlo per i toni usati è stato Alfonso Signorini: “Da giornalista a giornalista, sentirti tirare in ballo lo squadrismo e le associazioni mafiose per una cosa del genere mi sembra fuori luogo”. “Ha sempre fatto queste sparate. Non esiste alcun capo, in confessionale aveva parlato male di me, Giaele e Micol. Non dovevamo metterci d’accordo per la nomination. Con tutto il rispetto, non ho bisogno di fare una congiura contro Attilio Romita”, ha detto Edoardo Tavassi.

Scintille tra Romita e Tavassi

L’ex anchorman del Tg1 ha poi provato a correggere il tiro: “Ho usato termini inopportuni. Ma qui si giocano a pari e dispari la classifica dei preferiti. Mi è stato riferito ma non posso fare nomi”. A quel punto, Tavassi ha minacciato di abbandonare la Casa: “Sono pronto ad abbandonare il gioco se non escono i nomi. Chi ha detto questa cosa?”. “Non è il caso di Tavassi ma in questa Casa è accaduto. Detto questo, voglio bene ad Attilio, ma è lui a produrre i danni maggiori a se stesso”, ha replicato Daniele Dal Moro.

Alfonso Signorini ha poi comunicato ad Attilio che la famiglia Tavassi ha deciso di diffidarlo: “Devi sapere che la famiglia Tavassi ha mandato una diffida per cui devi evitare di utilizzare certe espressioni forti”, ha detto il conduttore. “Telefonerò alla mamma di Tavassi e le spiegherò che ero molto nervoso e ho sbagliato termini”, ha risposto Romita.